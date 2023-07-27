A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda yarın Dominik Cumhuriyeti'yle çeyrek finalde karşılaşacak. Eğer galip gelirse, Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda yarın Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek.
Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde yarın TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.
Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.
Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.