A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu, organizasyon tarihinde Türkiye'nin çeyrek finale kalması anlamına geliyor.
(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenerek organizasyon tarihinde adını ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.
Hollanda ilk sette Türkiye'ye karşı 29 - 27 üstünlük kurarken, filenin efeleri, ikinci seti 25 - 23, üçüncü seti de 25 - 16, dördüncü seti 25-19 önde tamamladı.
Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenerek organizasyon tarihinde adını ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.