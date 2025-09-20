Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu, organizasyon tarihinde Türkiye'nin çeyrek finale kalması anlamına geliyor.

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.

Hollanda ilk sette Türkiye'ye karşı 29 - 27 üstünlük kurarken, filenin efeleri, ikinci seti 25 - 23, üçüncü seti de 25 - 16, dördüncü seti 25-19 önde tamamladı.

Kaynak: ANKA / Spor
