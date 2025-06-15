A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 Mağlup Etti
2025 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i 3-0'lık setlerle yenerek ilk galibiyetini aldı. Takım, ligdeki ilk haftayı 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)
Çin: Yu YC, Ji, Li, Jiang, Yu YT, Peng (Qu, Zhang, Wang, Zhai, Wang HB, Wen)
Türkiye: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler)
Setler: 22-25, 21-25, 20-25
Süre: 79 Dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-0 yendi ve ilk galibiyetini aldı.
Ay-yıldızlılar, ligdeki ilk haftayı 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takım, VNL'nin ikinci haftasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 25-29 Haziran tarihlerinde Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa ile mücadele edecek.