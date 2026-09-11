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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarın Fransa ile karşılaşacak

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.

İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Fransa ise organizasyona İsviçre'yi 3-0 yenerek başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları şampiyonu Fransa'yı bu yıl Milletler Ligi'nde 3-0 mağlup etmişti.

Dünya sıralamasında Fransa 8'nci, Türkiye ise 10'uncu sırada bulunuyor.

Milliler, Fransa karşılaşmasıyla birlikte üst üste üç gün sahaya çıkacak. Türkiye, Fransa'yla yarın oynadıktan sonra 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.

Kaynak: AA
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