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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Arjantin ile karşılaşacak

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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde yarın Arjantin ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde yarın Arjantin ile karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, 19-20 Eylül tarihlerindeki maçlara Arjantin'in Neuquen kentindeki Ruca Che Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Milli takımda kaptan Erhan Oral'ın yanı sıra Yankı Erel, Mert Alkaya, Tuncay Duran, Arda Azkara ve Kaan Işık Koşaner yer alıyor.

Sert kortta oynanacak seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama elemelere katılmaya hak kazanacak. Kaybeden ekip, Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.

Kaynak: AA
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