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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'ya Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya'ya 35-26'lık skorla yenildi. Takım, turnuva kapsamında Gürcistan ve Sırbistan ile de mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda ev sahibi Romanya'ya 35-26 mağlup oldu.

Romanya'da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Romanya'nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmayınca mücadele Romanya'nın 35-26'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda yarın Gürcistan, Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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