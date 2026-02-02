Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda Norveç ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Romanya ile karşılaşacak. Kazanan takım, 3. turda Norveç ile mücadele edecek.

Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenen milli takım, 2. eleme turunda 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya ile eşleşmişti.

Türkiye, 2. turda ilk maçını 19 Mart'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 22 Mart'ta Romanya'da oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre bu eşleşmeyi kazanan takım, 2027 Dünya Şampiyonası 3. eleme turunda Norveç'in rakibi olacak. Bu turdaki maçlar ise 13-14 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500

