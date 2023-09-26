A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İtalya maçları aday kadrosu açıklandı

2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Erkek Takımı'nın, kamp kadrosu belli oldu.