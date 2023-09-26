A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İtalya maçları aday kadrosu açıklandı
2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Erkek Takımı'nın, kamp kadrosu belli oldu.
2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Erkek Takımı'nın, kamp kadrosu belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetimindeki milli takımın kampı, 3-10 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.
Milli takımın 20 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu
Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin
Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik
Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen