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A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ile Karşılaşıyor
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. Grup'taki 5. maçında yarın Sivas'ta Avusturya'yı konuk edecek. Takım, elemelerde şu ana kadar oynadığı 4 maçı da kaybetti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. Grup'taki 5. maçında yarın Sivas'ta Avusturya'yı konuk edecek.

Taha Akgül Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem çifti Karim Gasmi ve Raouf Gasmi görev yapacak.

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milli takım, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başladı.

Ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunda oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 31-28, ikinci karşılaşmada da konuk ettiği Almanya'ya 36-29 yenildi.

Milli takım, gruptaki 3. maçında İsviçre'ye de 38-34 yenilirken, deplasmanda ise rakibine 30-27 mağlup oldu.

Türkiye, grubundaki 6. ve son maçını ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya ile deplasmanda oynayacak.

Bu arada A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya ile yarın 10. resmi maçına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta milli takım, rakibine karşı 2 galibiyet alırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. 4 maçta ise Türkiye, sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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