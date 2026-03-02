Haberler

Basketbolda Türkiye-Sırbistan maçından notlar

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. Maç kapalı gişe oynanırken, Türkiye'nin desteklediği milli takımın kadrosunda yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı.

Sırbistan ise Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk 5'iyle sahaya çıktı.

Bakan Bak da izledi

Türkiye-Sırbistan maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile birlikte izledi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın da arasında yer aldığı çok sayıda isim de takip etti.

BGM'de milli takıma tam destek

BGM'de tüm koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Satışa çıkarılan tüm bileti tüketen Türk taraftarlar, tribünleri doldurarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde milli takıma destekte bulundu.

Türkiye'de 1, Sırbistan'da 2 değişiklik

2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dördüncü maçta iki takım, 12 kişilik oyuncu listesinde bir önceki mücadeleye göre değişiklik yaptı.

A Milli Takım'da Can Korkmaz'ın yerine Yiğit Arslan kadroya dahil edildi. Sırbistan'da ise Nikola Kalinic ile Filip Barna'nın yerine Nemanja Dangubic ile Aleksa Avramovic kadroda yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
