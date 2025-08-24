A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılacak 12 kişilik kadrosunu duyurdu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğündeki takım, hazırlıklarını tamamlayarak Letonya'nın Riga kentine gidecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.
Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor