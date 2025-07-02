A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek aday kadrosunu açıkladı. Takım, 26 Temmuz Cumartesi günü hazırlanmalara başlayacak ve grup maçlarını Riga'da oynayacak.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor. Grup karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynayacak ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Çekya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45'te Estonya ile mücadele edecek. A Grubu'ndaki son maç ise 3 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.15'te Sırbistan ile olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Ercan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), (Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş Fibabanka), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Alperen Şengün (Houston Rockets / ABD), Adem Bona (Philadelphia 76ers / ABD), Onuralp Bitim (FC Bayern Munich / Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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