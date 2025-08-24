A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 turnuvasında mücadele edecek 12 kişilik kadrosunu açıkladı ve hazırlıklarını tamamladı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'ya yarın hareket edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın saat 10.00'da turnuvanın ev sahiplerinden Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

"Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
