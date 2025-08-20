A Milli Erkek Basketbol Takımı Litvanya'yı 84-81 Yenerek Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ile oynadığı özel maçta 84-81 galip gelerek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Maçta ilk çeyreği önde kapatan milli takım, hazırlık maçlarında son olarak Karadağ ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda oynadığı özel müsabakayı 84-81 kazandı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81'lik galibiyetle ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.