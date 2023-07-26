A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık için İtalya'nın Bormio kentine gitti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Bormio'ya hareket etti. Millilerin kampı 6 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.