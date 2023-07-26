A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya gitti
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık için İtalya'nın Bormio kentine gitti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Bormio'ya hareket etti. Millilerin kampı 6 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık için İtalya'nın Bormio kentine gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, hazırlık kampı için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Bormio'ya hareket etti. Millilerin kampı 6 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki maç programı şu şekilde: -12 Ağustos Cumartesi20.00 Türkiye-İzlanda
-13 Ağustos Pazar20.45 Türkiye-Bulgaristan
-15 Ağustos Salı
20.00 Türkiye-Ukrayna