A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi Farklı Geçti: 85-60

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen milli takım, taraftarlarının desteğiyle zayıf rakibine karşı üstünlük kurdu.

Salon: Saint-Leonard

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

İsviçre : Schumacher 8, Granvorka 2, Fofana 17, Gravet 5, Mambo 8, Mbala 2, Rocak 2, Maniema 5, Solca 8, Martin, Picarelli 3, Anabir

Türkiye: Kenan Sipahi 3, Şehmus Hazer 8, Tarık Biberovic 16, Yiğitcan Saybir 19, Ömer Faruk Yurtseven 11, Sertaç Şanlı 2, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz, Yiğit Arslan 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 12, Furkan Haltalı 2

1. Periyot: 17-23

Devre: 25-41

3. Periyot: 42-65

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım grupta 2'de 2 yaparken, İsviçre ise ikinci yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
