A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hedefi grubu namağlup tamamlamak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk edecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milliler grupta geride kalan 5 maçı da kazandı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Grupta galibiyeti olmayan İsviçre ise son sırada yer alıyor.

Liderliği garantileyen ay-yıldızlılar, İsviçre'yi de yenerek grubu namağlup tamamlamak istiyor. A Milliler, grupta İsviçre ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı ise 85-60'lık skorla yendi.

1063. maçı

Milliler, İsviçre müsabakasıyla tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu mücadelelerde 552 galibiyet, 509 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan basketbolcular şöyle:

"Alperen Şengün, Adem Bona, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir ve Emre Melih Tunca." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı