A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Sıralamasında 24. Sırada
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu. FIBA'nın açıkladığı yeni sıralamada ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada Almanya yer aldı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.
FIBA, kıtasal kupa elemelerinin (Asya Kupası, AfroBasket, Amerika Kupası ve EuroBasket) şubat ayındaki ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en fazla yükselişi Sırbistan ve Letonya yaparken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24. sıradaki yerini korudu.
Listede ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya yer aldı.
FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:
1 - ABD: 784,8 puan
2 - İspanya: 773,9 puan
3 - Almanya: 759 puan
4 - Sırbistan: 757,9 puan
5 - Avustralya: 756,3 puan
6 - Letonya: 750,6 puan
7 - Kanada: 746,2 puan
8 - Arjantin: 743,2 puan
9 - Fransa: 737,1 puan
10 - Litvanya: 713,1 puan
11 - Slovenya: 703,6 puan
12 - Brezilya: 660,4 puan
13 - İtalya: 655,7 puan
14 - Yunanistan: 641,6 puan
15 - Polonya: 611,7 puan
16 - Porto Riko: 608,4 puan
17 - Karadağ: 607,7 puan
18 - Çekya: 560,5
19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan
20 - Finlandiya: 537,4 puan - İSTANBUL