12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi

12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 11. sırada yer aldı. Takım, İsviçre ve Bosna Hersek galibiyetleri ile bu başarıyı elde etti. Dünya sıralamasında ABD liderliğini korurken, Almanya ve Sırbistan ise ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 11. sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nin ilk penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA erkekler dünya sıralaması güncellendi. Amerika Kıtası Elemeleri'nde iki galibiyet alan ABD, 871.8 puanla liderliğini korudu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ABD, Katar 2027 yolunda elemelerin ilk penceresinde Nikaragua'yı iki maçta da mağlup etti. Son Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonu Almanya ise Avrupa Elemeleri'nde İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi karşısında aldığı galibiyetlerle 794.2 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Listenin 3. sırasında da 788.8 puanla Sırbistan bulunuyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ise İsviçre ve Bosna Hersek galibiyetlerinin ardından 1 basamak yükseldi. Milliler 714.5 puanla 11. sırada yer aldı.

Pencerenin en büyük çıkışlarından birini Jamaika gerçekleştirdi. Porto Riko'yu iki maçta da mağlup eden Jamaika, 8 basamak yükselerek 87. sıraya çıktı. FIBA Dünya Kupası 2027'nin ev sahibi Katar ise Asya Elemeleri'nde Lübnan karşısında aldığı galibiyet sayesinde 5 basamak yükselerek 78. sıraya yükseldi. Gine, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Afrika Elemeleri'nin ilk penceresini 3 maçta 3 galibiyetle tamamlayan tek takım oldu ve sıralamada 2 basamak çıktı. İlk pencerede yer alan Ruanda 9 basamak birden yükselerek 81. sıraya, Libya ise 5 basamak çıkarak 91. sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
