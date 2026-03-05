Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742,9 puanla 11. sıradaki yerini korudu. 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tura yükselmeyi garantileyen Türkiye, lider ABD'nin ardından gelen Almanya ve Sırbistan ile birlikte sıralamada üst sıralarda yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742,9 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan Türkiye, ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
