A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742,9 puanla 11. sıradaki yerini korudu. 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tura yükselmeyi garantileyen Türkiye, lider ABD'nin ardından gelen Almanya ve Sırbistan ile birlikte sıralamada üst sıralarda yer alıyor.
FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan Türkiye, ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.
