A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i 93-71 Yenerek Başladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i evinde 93-71 mağlup etti. Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında sahasında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Ritvars Helmsteins
Türkiye: Tarık Biberovic 20, Kenan Sipahi 12, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Yurtseven 5, Onuralp Bitim 5, Şehmus Hazer 18, Ercan Osmani 7, Sertaç Şanlı 14, Berk Uğurlu 3, Furkan Korkmaz, Yiğit Arslan 3, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Ergin Ataman
Bosna Hersek: Adin Vrabac 9, Amar Alibegovic 18, Xavier Castaneda 11, Emir Sulejmanovic 12, Tarık Hrelja,
Vojin Ilic 1, Adnan Arslanagic 3, Ajdin Penava 11, Nikola Maric 6, Stefan Simanic
Başantrenör: Dario Gjergja
1. Periyot: 29-20
Devre: 46-45
3. Periyot: 67-58 - İSTANBUL