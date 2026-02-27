Haberler

12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferler dönüyor

12 Dev Adam Sırbistan deplasmanından zaferler dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti. 12 Dev adam bu sonuçla 3'te 3 yaparken Sırbistan ilk mağlubiyetini almış oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

C Grubu'ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Türkiye - Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir