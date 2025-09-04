A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Grupları Birinci Tamamladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok iyi performans gösterdiklerini ve madalya hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi.

Başantrenör Ataman ile milli oyuncu Shane Larkin, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok yüksek seviyede ve iyi bir maç olduğunu belirten Ergin Ataman, "İki takım da yüzde 100'ünü sahada vermeye ve birbirini durdurmaya çalıştı. Ana oyuncularımız çok fazla sahada kaldı. Larkin, 39 dakika süre aldı. Son 4-5 dakikada mükemmel savunma yaptık. Hücumda atış için güzel boşluklar bulduk ve bunu iyi kullandık. Grupta ilk sırayı aldık. Çok iyi bir galibiyet elde ettik. Oyuncularım mükemmel performans gösterdi. Onları galibiyet dolayısıyla kutluyorum." dedi.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını vurgulayan Ataman, "Riga'ya madalya hedefiyle geldik ama adım adım gidiyoruz. Grubu ilk sırada bitirdik. Her maç bir final. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu maçı unutacağız ve son 16 turu maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"O yumrukları madalyayı aldığım gün tekrar kaldıracağım"

Ergin Ataman, maçın ardından tribündeki taraftarlarla sevincini paylaşmak için kendisiyle özdeşleşen yumruk hareketini yaptığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu yumrukları grup birinciliğini aldığımız için kaldırdım. İnşallah şampiyona sonunda madalyayı aldığımız gün de kaldıracağım. Adım adım gitmemiz lazım. Madalya için geldik. Her rakibi önemsiyoruz. İsveç ile eşleştik. Tek motivasyonumuz o olacak. Adım adım tabii ki madalyaya doğru ilerlemeye çalışacağız. İnşallah, Allah kısmet ederse o yumrukları madalyayı aldığımız gün tekrar kaldıracağım."

Son olarak Sırp oyuncu Nikola Jokic ve Alperen Şengün kıyaslamasıyla ilgili Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'a da şaka yoluyla göndermede bulunan Ataman, "Giannakopoulos, birçok kez dünyadaki en favori oyuncusunun Jokic olduğunu söylemişti. Eğer bu maçı izlediyse bence fikri değişmiştir. Alperen Şengün'ü düşünmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Shane Larkin: "Bunu bir mesaj verme maçı olarak görüyorduk"

Milli oyuncu Shane Larkin, elde ettikleri galibiyetle turnuvanın en iyi takımlarından biri olduklarını kanıtladıklarını ve bunun kendilerine öz güven sağladığını dile getirdi.

Müsabakada her iki takımın da üst düzeyde mücadele ettiğini aktaran Larkin, "Harika bir maçtı. Bunu bir mesaj verme maçı olarak görüyorduk. Sırbistan'ın çok yetenekli bir takım olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir birlikte oynuyorlar ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza attılar. Turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu kanıtladık ve bu bizim için büyük bir güven artışı oldu. Buraya madalya kazanmak için geldik. Daha yapmamız gereken çok iş var. Bu galibiyeti kutlayacağız ve sonra son 16 turu maçına odaklanacağız. Madalya kazanma hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.