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A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika

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A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

İki takım da grupta oynadığı maçlarda ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti.

Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.

Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMAYAv .Puan
İspanya321277234435
Türkiye321256243135
Karadağ321235223125
Belçika32123222575
Gürcistan312228252-244
Bulgaristan3-3255306-513

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

basketbol Gürcistan Belçika Spor Haberler

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