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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı

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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu. Karşılaşma, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

Kaynak: AA / Can Öcal
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