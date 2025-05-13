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A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Rakipleri Belli Oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemeden gelecek takımlarla karşılaşacak. C Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, ikinci tura yükselebilmek için grup aşamasında ilk 3 sırada yer almayı hedefliyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ve Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak. Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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