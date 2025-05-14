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A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı Açıklandı

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı Açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri kapsamında mücadele edeceği maç programı belli oldu. Milliler, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve bir ön elemelerden gelecek takım ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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