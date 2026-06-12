A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Kadroda Alperen Şengün, Cedi Osman gibi yıldızlar yer alıyor.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.
A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Emre Melih Tunca - A.Efes
Ercan Osmani - A.Efes
Erkan Yılmaz - A.Efes
Şehmus Hazer - A.Efes
Kenan Sipahi - Bahçeşehir Koleji
Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji
Berk İbrahim Uğurlu - Beşiktaş
Sertaç Şanlı - Beşiktaş
Yiğit Arslan - Beşiktaş
Onuralp Bitim - Fenerbahçe
Tarık Biberoviç - Fenerbahçe
Yiğit Onan - Manisa Basket
Furkan Korkmaz - Tofaş
Yiğitcan Saybir - Tofaş
Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)
Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)
Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)
Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya) - İSTANBUL