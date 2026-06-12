Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Kadroda Alperen Şengün, Cedi Osman gibi yıldızlar yer alıyor.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son maçında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Emre Melih Tunca - A.Efes

Ercan Osmani - A.Efes

Erkan Yılmaz - A.Efes

Şehmus Hazer - A.Efes

Kenan Sipahi - Bahçeşehir Koleji

Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji

Berk İbrahim Uğurlu - Beşiktaş

Sertaç Şanlı - Beşiktaş

Yiğit Arslan - Beşiktaş

Onuralp Bitim - Fenerbahçe

Tarık Biberoviç - Fenerbahçe

Yiğit Onan - Manisa Basket

Furkan Korkmaz - Tofaş

Yiğitcan Saybir - Tofaş

Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)

Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)

Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)

Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son