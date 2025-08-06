A Milli Basketbol Takımı, Litvanya ile Özel Maçta Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde Litvanya ile yapacağı hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde, seyircisiz olacak ve saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta yarın Litvanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircinin alınmayacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada

3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.