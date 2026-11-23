A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmalar öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, yaz döneminde Dünya Kupası elemelerinde önemli galibiyetler aldıklarını belirterek, "İtalya'ya karşı ve İzlanda'ya karşı oynayacağız. Aslında yazın garantilemiş olmamız bu açıdan çok önemliydi. Eksik olacağımızı biliyorduk, NBA oyuncularımızın olmayacağını biliyorduk. O yüzden yazın olan maçlara çok önem vermiştik. Tabii beklemediğimiz birkaç sakatlığımız da oldu. Kaptanımız Cedi Osman'ın da sakatlığıyla beraber bu kadro daha eksik daha öncekilere göre. Ama hedefimiz yine değişmeyecek. İlk önce İtalya'da, sonra da evimizde oynayacağımız İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah başarırız" dedi.

"Milli forma olduğu zaman yorgunluklar gidiyor"

Milli takım takviminin oyuncular açısından zorlayıcı olduğunu dile getiren Sipahi, "Bu program oyuncular için aslında çok zorlayıcı oluyor. Özellikle EuroLeague'de oynayan oyuncular için daha da zorlayıcı. Bazen bir akşam önce oynadıktan sonra milli maça gelmeleri gerekiyor. Mental olarak biraz zorlanıyoruz ama milli forma olduğu zaman yorgunluklar gidiyor. Çünkü biz birlikte vakit geçirmeyi çok seven bir kadroyuz. Birlikte oynamayı, sahada mücadele etmeyi birlikte başarmış bir kadroyuz. Bunu aynı şekilde bir iki maç için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünya sıralamasında daha yükselmek istiyoruz"

Dünya sıralamasında daha üst basamaklara çıkmayı hedeflediklerini aktaran Kenan Sipahi, "Temel motivasyon olarak biz dünya sıralamasında da daha yükselmek istiyoruz. Bu açıdan bizi motive eden en büyük şeylerden biri o. Tabii o yüzden galibiyetlere devam etmek istiyoruz aynı şekilde. Ama bu sezonun bu bölümünde de aynı zamanda sağlıklı kalmamız gerekiyor. Dünya sıralamasındaki bu mücadeleyi vereceğimiz için motivasyonumuz çok da azalmıyor. Özellikle milli formayı giydiğinizde ne olursa olsun, hazırlık maçı dahi olsun, her zaman yüksek motivasyon ve duygusal olarak da yüksek maçlar oynuyorsunuz. Dediğim gibi bizim için bir şey fark etmeyecek" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncuların adapte olmasını umuyoruz"

Genç oyuncuların A Milli Takım'a uyum sağlaması için tecrübeli isimler olarak örnek olmaya çalıştıklarını söyleyen milli basketbolcu, "Biz nasıl daha önce aynı şekilde genç oyuncu olduysak büyüklerimiz bize iyi örnek olmaya çalıştı. Sahada, hem saha içi hem saha dışında, hem bireysel olarak hazırlanma açısından hem mücadele olarak nasıl örnek oldularsa biz de aynı şekilde onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Zaten yazın Ömer Kutluay da olsun, bence bizim A Milli Takım'da yavaş yavaş oynamaya hazır olduğunu, olduklarını gösteriyorlar. Bu maçlarla beraber garantilemiş olmamızla beraber onların da yavaş yavaş adapte olmasını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı