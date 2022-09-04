A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda bugün Gürcistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda bugün Gürcistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Tiflis Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler daha çok savunmaya yönelik çalışmalar yaptı. Geçirdiği bel spazmı nedeniyle dün oynanan Bulgaristan maçında forma giyemeyen Furkan Korkmaz da antrenmanda yer aldı. Şampiyonadaki ilk iki maçında Karadağ ve Bulgaristan'ı mağlup eden A Milli Takım, TSİ 20.00'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar basketbol Gürcistan Spor Haberler

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