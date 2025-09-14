Haberler

A Milli Basketbol Takımı Finalde Almanya ile Karşılaştı

A Milli Basketbol Takımı Finalde Almanya ile Karşılaştı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı Kocaeli'de dev ekrandan izlendi. İzmit'te vatandaşlar, tarihi final heyecanını Kent Meydanı'nda Türk bayrakları ile kutladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Kocaeli'de kurulan dev ekrandan izlendi.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
