A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da takip etti.

Milliler, Antalya'ya hareket edecek ve çalışmalarına burada devam edecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ile ve 6 Temmuz Pazartesi günü gruptaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı