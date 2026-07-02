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FIBA 2027 Dünya Kupası: Bosna Hersek: 75 Türkiye: 82

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 yenerek gruptaki 5. maçını da kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Salon: Zenica

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Bosna Hersek: Adin Vrabac, Aleksandar Lazic 4, Darko Talic 3, Edin Atic 9, Luka Garza 27, Alen Pjanic, Amar Alibegovic 3, Kenan Kamenjas 8, Stefan Simanic 2, Amar Gegic 19

Başantrenör: Dario Gjergja

Türkiye : Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 8, Erkan Yılmaz 2, Adem Bona 6, Yiğitcan Saybir, Şehmus Hazer 16, Alperen Şengün 14, Tarık Biberovic 10, Ömer Yurtseven 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 57-59 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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