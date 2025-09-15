Haberler

A Milli Basketbol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'ya karşı kaybetmesine rağmen Avrupa ikincisi oldu. Final maçı Ankara'da dev ekranlarda izlendi.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. 12 dev adamın Avrupa ikincisi olduğu maç Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne kurulan dev ekranlarda izlendi. Gruplarda 5'te 5 yaparak namağlup çıkan 12 dev adam, finale kadar namağlup gelmesine rağmen final maçında Almanya'ya 88-83 mağlup olarak ikinci oldu. Ankara'da büyük bir heyecanla final müsabakasını takip eden başkentliler, finalin kaybedilmesinin ardından evlerine mutsuz döndü. - ANKARA

