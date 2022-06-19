Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı. Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8. maçına Güney Kore karşısında çıktı. Milliler kritik karşılaşmayı 3-1 kazanarak 8. maçında 5. galibiyetini kazandı. 3. HAFTA MAÇLARI 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR Çin, Brezilya ve Sırbistan'a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı; İtalya, Bulgaristan, Belçika, Almanya ve Güney Kore'yi devirdi. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi üçüncü hafta maçlarını 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'da oynayacak ve Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD ile karşılaşacak. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Bulgaristan Macaristan Meryem Boz voleybol Spor Güncel Haberler

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