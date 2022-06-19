Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Milletler Ligi'nde kritik zafer! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı.

Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8. maçına Güney Kore karşısında çıktı. Milliler kritik karşılaşmayı 3-1 kazanarak 8. maçında 5. galibiyetini kazandı.

3. HAFTA MAÇLARI 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Çin, Brezilya ve Sırbistan'a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı; İtalya, Bulgaristan, Belçika, Almanya ve Güney Kore'yi devirdi. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi üçüncü hafta maçlarını 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'da oynayacak ve Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan Macaristan Meryem Boz voleybol Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title