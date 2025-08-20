A Erkek Milli Takımımız, Litvanya'yı Mağlup Etti

A Erkek Milli Takımımız, Litvanya'yı Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Erkek Milli Takımımız, Litvanya'yı 84-81 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 84-81 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 46-40 önde tamamlandı.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı. Litvanya'da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'a karşı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Nebati yeniden bakan mı oluyor? Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.