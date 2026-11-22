A Erkek Milli Takımı'nda Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir sakatlıkla kadrodan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Takımın çalışmaları yarın İstanbul'da başlarken, Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı çalışmalarına yarın İstanbul'da başlıyor. Ay-yıldızlılarda, Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir ise sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı