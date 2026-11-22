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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı çalışmalarına yarın İstanbul'da başlıyor. Ay-yıldızlılarda, Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir ise sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı