A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Belirlendi

A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu açıklandı. Takım yarın Riga'ya hareket edecek.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Erkek Basketbol Milli Takımımızın 12 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.

Yarın saat 10.00'da Riga'ya hareket edecek olan Ay-yıldızlılarımızın Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcu listesi aşağıdaki gibidir:

Sporcu Kadrosu

Adem Bona

Alperen Şengün

Cedi Osman

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Korkmaz

Kenan Sipahi

Onuralp Bitim

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Shane Larkin

Şehmus Hazer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.