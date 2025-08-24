A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Belirlendi
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu açıklandı. Takım yarın Riga'ya hareket edecek.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Erkek Basketbol Milli Takımımızın 12 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.
Yarın saat 10.00'da Riga'ya hareket edecek olan Ay-yıldızlılarımızın Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcu listesi aşağıdaki gibidir:
Sporcu Kadrosu
Adem Bona
Alperen Şengün
Cedi Osman
Ercan Osmani
Erkan Yılmaz
Furkan Korkmaz
Kenan Sipahi
Onuralp Bitim
Ömer Faruk Yurtseven
Sertaç Şanlı
Shane Larkin
Şehmus Hazer
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor