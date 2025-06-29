99. Gazi Koşusu'nu 'Cutha' Kazandı

99. Gazi Koşusu'nu 'Cutha' Kazandı
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99'uncu Gazi Koşusu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Cutha' isimli safkanın 2:30:28'lik derecesi ile kazandığı heyecan dolu bir yarış olarak gerçekleşti. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen organizasyona birçok ünlü isim katıldı.

99'uncu Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Cutha" adlı safkan 2: 30: 28'lik derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2 bin 400 metre çim pistte gerçekleştirildi. 99. Gazi Koşusu'nu; Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay'ın yanı sıra sanat, iş ve spor camiasından birçok yarışsever yerinde takip etti.

Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu büyük heyecana sahne olurken, yarışı da Hulusi Çil'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Yaşar Demir'in antrene ettiği, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Cutha" isimli safkan 2: 30: 28'lik derecesiyle kazandı. Bu zaferle Ahmet Çelik, son 11 yılda 8'inci Gazi Koşusu kazanmış oldu. Çelik, 9 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan jokey Mümin Çılgın'ın rekoruna da yaklaşmış oldu.

Öte yandan 99'uncu Gazi Koşusu'nda 2'nci sıraya Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı Handsome King alırken, 3'üncü sırada ise Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı "Special Man" yer aldı.

BAKAN BAK GAZİ KOŞUSU'NU KAZANAN AHMET ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ile at sahibi Hulusi Çil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusunu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil'i kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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