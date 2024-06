98. Gazi Koşusu'nda Jokeyler Heyecanla Bekliyor

Yarın koşulacak 98. Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler Mehmet Kaya, Özcan Yıldırım ve Ali Yıldız heyecanla koşuyu beklediklerini söyledi.

Geçen seneki Gazi Koşusu'nda yarışı "Urfa Aslanı" isimli safkanıyla ilk sırada bitirerek şampiyon olan Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışı kazanmanın kelimelerle ifade edilemeyecek bir duygu olduğunu kaydetti.

2023'teki Gazi Koşusu'nu kazandıktan sonra daha öz güvenli hale geldiğini belirten Kaya, "Tarifi mümkün olmayan, kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. O coşkuyu ben de yaşadım. Daha önce kazananlar, 'Anlatılmaz yaşanır' diyorlardı, gerçekten öyleymiş, yaşamak lazım. O duyguyu, heyecanı tattıktan sonra bir sonraki Gazi daha önemli oluyor. Heyecan ve coşkuyla birlikte tecrübe de birleştikten sonra daha emin adımlarla hedefe koşabiliyorsunuz. O duyguları yaşıyorum. Benim için heyecan had safhada ama tecrübe ve kazanmış olmanın verdiği öz güvenle daha moralli, daha rahat, daha sakin koşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yarın koşulacak yarışta ciddi rakipleri olduğunu söyleyen Kaya, "Geçen seneki mutluluk ve coşku hala devam ediyor. Bu sene de aynı şekilde başarmak istiyoruz. Bu yarışta tüm hazırlıklarımız tamam diye düşünüyorum. Bir eksiğimiz yok. Yarışta 3-4 tane çok ciddi rakip var. Onun haricindeki atların eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Geçen senekinden daha zor bir yarış olacak, bu kesin. Atımıza inanıyorum, güveniyorum. İyi bir yerde bitireceğimizden şüphem yok. Oğlumun yetiştirdiği bir at, 3 senedir birlikteyiz. 3 senenin her saniyesini, her anını birlikte geçiriyoruz. Atı iyi tanıyorum, o da beni iyi tanıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım: "Hem heyecanlı hem yarış içinde adrenalini çok yüksek bir yarış"

2022 yılındaki Gazi Koşusu'nda zafere ulaşan Özcan Yıldırım, yarışı kazandıktan sonra 'Artık oldum' dediğini söyledi.

Aynı sevinci bu sene de yaşamak istediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2022 yılında bu gururu, bu sevinci yaşadık. Bu sene de iddialı safkanlardan biriyle katılıyorum. Umarım bu gururu tekrar yaşarım. Gerçekten hem heyecanlı hem yarış içinde adrenalini çok yüksek bir yarış. Yarışın her salisesinde, her yerinde, her metresinde anlık süreçlerde vereceğiniz kararlar, yarışı kazanıp kaybetmenize neden olacak şekilde gelişiyor. Umarım 2024'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuda tekrar kupaya ulaşırız diye düşünüyorum. 2003 mezunu olarak yaklaşık 20 yıldır at biniyorum. 16-17 yıl Gazi'ye katıldım, çeşitli dereceler elde ettim. 2022'de kazandıktan sonra 'Artık tamam bir şeyi başardım' dedim. Yaklaşık 30 yıllık bir spor hayatınızda bu yarışı kazandıktan sonra artık ben bu işi yapıyorum diyebiliyorsunuz. O yüzden çok farklı bir gurur. Gazi demek her şey demek diyebilirim."

Bu sene atların direncinin daha çok olacağını ve çekişmeli bir yarış beklediğini anlatan Yıldırım, "Favori bir safkana biniyorum. Son 2 yarışı kazandık. Bu sene yarışın sonlarına doğru çoğu atların formlarının zirvesine girdiğini düşünüyorum. Bu seneki Gazi'nin kopuk değil, mücadeleci, atların direncinin daha çok olacağını düşünüyorum. Umarım yarış şansı yanımızda olur ve bu gururu biz yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız: "İlk kez katılıyorum ve ister istemez az da olsa heyecan oluyor"

Bu yıl ilk kez Gazi Koşusu'nda yarışacak genç jokeylerden Ali Yıldız ise heyecanının starta kadar devam edeceğini belirterek, şunları aktardı:

"İlk kez katılıyorum ve ister istemez az da olsa heyecan oluyor. Bu heyecan starta girene kadar. Oraya girdikten sonra heyecan kalmıyor. İlk yarışımda da böyle olmuştu. Bu sene ilk kez Cesur Ali ile Gazi Koşusu'na katılacağım. Atımı yarışlarda tanıma imkanı bulamadım. Gazi Koşusu'ndan 10 gün önce Ankara'da idmana giderek Cesur Ali'yi çalıştırdım ve az da olsa tanıma fırsatı buldum. Atıma güveniyorum. Her sürprize açık bir şey at yarışı. Bu senenin benim açımdan güzel geçeceğini düşünüyorum. Atımı az da olsa tanıma fırsatı buldum ve ekstra bir güven geldi. Güzel bir yerde konumlanıp düzlüğe güzel bir yerde çıktıktan sonra düzlükte gerekeni yapacaktır. Tüm rakiplerimin ayakları düz bassın, hepsine bol şans diliyorum."