90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında Wrexham'a karşı 90. dakikasında 3-1 olduğu maçta 3-3 berabere kaldı. Penaltılara giden maçı Hull City, 5-3 kaybetti ve elendi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında Wrexham ile karşı karşıya geldi. Stok Cae Ras'ta oynanan maçın normal süresi 3-3 berabere bitti.

HULL CITY'E 90'DA BÜYÜK ŞOK

Karşılaşmanın 31. dakikasında Wrexham, Elliott Lee ile 1-0 öne geçti. Hull City, bu gole 36. dakikada Oliver McBurnie ile karşılık verdi. İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 70'te Joel Ndala ile 2-1, 81. dakikada da Matty Crooks'un golleriyle 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Wrexham'dan müthiş bir geri dönüş geldi. 90+1'de sahneye çıkan Ollie Palmer, farkı bire indirmesinin hemen ardından 90+2'de de sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi.

PENALTILARDA GÜLEN WREXHAM

90 dakikanın 3-3 sona ermesiyle birlikte maçta direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Wrexham, Hull City'i elemeyi başardı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

ılı acı lı acun ile beraber ılı acılı lahmacun yemek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
