100 bin kişi haykırdı! Messi transferinde kum saati işlemeye başladı

PSG ile mukavele uzatmayan Arjantinli star, eski takımı Barcelona'nın markajı altında. Barcelona taraftarları, Real Madrid ile oynadıkları maçta eski futbolcuları Lionel Messi'nin adını haykırdı.

Suudi Arabistan ve Amerika'dan ciddi teklifler alan Lionel Messi'yi eski takımı Barcelona ısrarlı şekilde istiyor. PSG'de taraftarların yuhaladığı Arjantinli futbolcu, sezon sonunda boşa çıkıyor.

MUKAVELE UZATMADI

Fransız ekibi ile önümüzdeki sezon sonunda bitecek mukavelesi için Messi herhangi bir ışık yakmıyor. PSG'nin de yola devam etme konusunda niyetinin olmadığı belirtiliyor.

BARCELONA'DAN İLAN-I AŞK

Başkan Laporta, Teknik Direktör Xavi, hatta futbolcular Messi'nin takıma geri dönmesi için uğraş veriyor. Son olarak taraftarlar da çağrıda bulundu. Barcelona taraftarı, Real Madrid ile oynadıkları maçta Lionel Messi'nin adını haykırdı. Tüm stat Messi tezahüratına eşlik etti. Son söz artık Arjantinli futbolcuda.