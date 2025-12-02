Haberler

90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti

90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 90+5'te bulduğu gol sonrası Başkan Sadettin Saran büyük bir sevinç yaşadı. Bu kritik gol, stadyumda büyük bir coşku patlamasına neden oldu ve başkanın coşkulu anları sosyal medyada gündem oldu. Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı ve çevresindekilerle coşkuyla kutlama yaptığı anlar kameralara yansıdı.

90+5'TE GELEN GOL KADIKÖY'Ü AYAĞA KALDIRDI

Fenerbahçe'nin maçın son anlarında bulduğu gol, stadyumda büyük bir patlamaya neden oldu. Uzatma dakikalarında gelen bu kritik golle tribünler adeta çılgına dönerken heyecan saha dışına da taştı.

SADETTİN SARAN'IN SEVİNCİ EKRANLARA YANSIDI

Başkan Sadettin Saran, 90+5'te gelen golün ardından yerinden fırlayarak büyük bir sevinç yaşadı. Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı, çevresindekilerle sarılıp coşkuyla kutlama yaptığı görüntüler kameralara net şekilde yansıdı. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar başkanın takımına duyduğu tutkuyu övdü.

TARAFTARLA BİRLEŞEN COŞKU

Golden hemen sonra tribünlerle birlikte ayağa kalkan Saran'ın sevinci, Kadıköy'de oluşan atmosferin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlar, "Başkan da bizimle yaşıyor" yorumları yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bundan sonra beraberlige sevineceksiniz, ezikler!

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Kaybetselerdi lig bitmişti yine,sonuçta GS'dan puan almışlar-boru değil yani!

yanıt16
yanıt9
Haber YorumlarıWarrior:

adam atılan gole sevnyr sen beraberlik mi diyrsn turşu

yanıt5
yanıt15
Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

Galatasarayın büyüklüğü. yemin ederim hakemlerle bile yenemediniz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yemin etme çarpılırsın akıllım

yanıt5
yanıt9
Haber YorumlarıErdil:

beraberliğe şampiyon olmuşçasına sevinen bir kitle. gerçekten zavallı bunlar la

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
