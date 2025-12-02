90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti

Fenerbahçe'nin 90+5'te bulduğu gol sonrası Başkan Sadettin Saran büyük bir sevinç yaşadı. Kritik gol, tribünleri ayağa kaldırırken başkanın coşkulu anları sosyal medyada gündem oldu.

90+5'TE GELEN GOL KADIKÖY'Ü AYAĞA KALDIRDI

Fenerbahçe'nin maçın son anlarında bulduğu gol, stadyumda büyük bir patlamaya neden oldu. Uzatma dakikalarında gelen bu kritik golle tribünler adeta çılgına dönerken heyecan saha dışına da taştı.

SADETTİN SARAN'IN SEVİNCİ EKRANLARA YANSIDI

Başkan Sadettin Saran, 90+5'te gelen golün ardından yerinden fırlayarak büyük bir sevinç yaşadı. Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı, çevresindekilerle sarılıp coşkuyla kutlama yaptığı görüntüler kameralara net şekilde yansıdı. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar başkanın takımına duyduğu tutkuyu övdü.

TARAFTARLA BİRLEŞEN COŞKU

Golden hemen sonra tribünlerle birlikte ayağa kalkan Saran'ın sevinci, Kadıköy'de oluşan atmosferin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlar, "Başkan da bizimle yaşıyor" yorumları yaptı.