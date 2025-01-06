90+4'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın son dakikasında penaltıda yararlanamadı. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde yıldız futbolcu penaltıyı dışarı attı.

ALKIŞ ALDI

Maça damga vuran an ise penaltıyı kaçıran Dzeko'nun taraftarlardan alkış alması oldu. Zaman zaman diğer futbolcuları ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar penaltı kaçıran Dzeko'ya destek olmaya devam etti. Yıldız golcüyü Jose Mourinho'da alkışladı. O anlar çok konuşuldu.