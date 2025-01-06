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90+4'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği Süper Lig'in 18. hafta maçında yıldız futbolcu Edin Dzeko, 90+4. dakikada penaltı atışından yararlanamamasına rağmen taraftarlardan alkış aldı. Yıldız golcüyü Jose Mourinho'da alkışladı. O anlar çok konuşuldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın son dakikasında penaltıda yararlanamadı. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde yıldız futbolcu penaltıyı dışarı attı.

ALKIŞ ALDI

Maça damga vuran an ise penaltıyı kaçıran Dzeko'nun taraftarlardan alkış alması oldu. Zaman zaman diğer futbolcuları ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar penaltı kaçıran Dzeko'ya destek olmaya devam etti. Yıldız golcüyü Jose Mourinho'da alkışladı. O anlar çok konuşuldu.

90+4'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Aynı pozisyon aynı dakikada Hataya penaltı çalamazdınız o derece uyduruk

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Hatay'a çalması gerekenleri çalsaydı oyun 1 farklı bitmezdi. Adam Frede kafa atıyor Frede sarı kart veriyor maçın genelini sen düşün artık

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Haber Yorumlarıkaramsar:

oshimen den özendi.bak bende iki direğin birleştiği tam 90'a atabiliyorum mesajı verecekti.başaramadı.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Takımın yuhalandığını neden demiyorsun

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