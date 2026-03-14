90+10'da inanılmaz son! Göztepe-Alanyaspor maçı nefesleri kesti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

90+10'DA İNANILMAZ BİR SON

Göztepe'nin golleri 7. dakikada Juan, 59. dakikada Janderson'dan geldi. Corendon Alanyaspor'un golleri ise 15. dakikada Inais Hagi ve 90+10'da İbrahim Kaya'dan geldi.

HAKEM ASEN ALBAYRAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.

HER İKİ TAKIM DA PUANLARI PAYLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe, 43 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Corendon Alanyaspor ise 28 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe'nin Galatasaray ile oynayacağı maç, sarı-kırmızılıların Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçının olması sebebiyle ertelendi. Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.