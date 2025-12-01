Haberler

9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

Güncelleme:
Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile boşandığına dair iddialara açıklık getirdi. Ünlü futbolcu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Mutlu bir evliliğimiz var" dedi.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Cenk Tosun, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla konuşuldu. 2016 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun'un boşandığı yönünde iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Hatta Tosun'un eşine yüksek miktarda nafaka ödemeye başladığı da ileri sürüldü.

İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un bir süre önce ayrılma kararı aldığı söylentileri artınca ünlü futbolcu sessizliğini bozdu. Ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tosun, aile hayatıyla ilgili spekülasyonlara tepki gösterdi.

"MUTLU BİR EVLİLİĞİMİZ VAR"

Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi. Bu açıklama, çiftin sevenleri arasında rahatlama yarattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
