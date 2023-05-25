Manchester City'ye gözdağı! Inter, Devler Ligi finali öncesi İtalya Kupası'nda şampiyon oldu
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Fiorentina ile Inter, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı sahadan 2-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez kaydetti. Fiorentina'nın tek golü Nico Gonzalez'den geldi.
İtalya Kupası final maçında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
GERİDEN GELDİLER
Mücadelenin 3. dakikasında Nico Gonzalez'in golüyle yenik duruma düşen Inter, 29 ve 37. dakikalarda sahneye çıkan Lautaro Martinez'in golleriyle öne geçti. İkinci yarıda da skoru tutmayı başaran ve kalesini gole kapatan Inter sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.
9'UNCU KEZ KAZANDILAR
Inter böylelikle toplamda 9. kez İtalya Kupası zaferini elde etmiş oldu. Fiorentina ise 11. kez çıktığı İtalya Kupası finalinde 5. kez mağlubiyet yaşadı.