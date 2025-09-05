Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Tekirdağ'ın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir spor şehri olduğunu ifade eden Utku, yarışlara katılan sporculara teşekkür etti.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Osman Serez de çok sayıda yelkenciyi kentte misafir ettikleri için mutlu olduklarını, gelecek yıl daha fazla sporcuyu organizasyona beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Emin Benan Utku, Osman Serez, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

Genel kategori

1- Yiğit Ali Sarıçakır

2- Elif Terece

3- Ada Vera Tüfekçiler

Genel kızlar kategorisi

1- Elif Terece

2- Ada Vera Tüfekçiler

3- Nikol Burgazlieva

Bambino genel kategori

1- Ahmet Erülgen

2- Latife Alya Arıcan

3- Tunahan Piker

Bambino kızlar kategorisi

1- Latife Alya Arıcan

2- Leyla Kızılok

3- Ela Terece

Cherry Cup erkekler

1- Andri Bondariuk

2- Emir Tombuloğlu

3- Tihomir Tuzlukov

Cherry Cup kızlar

1- Nikol Burgazlieva

2- Elif Terece

3- Xuan Ya