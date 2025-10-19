9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde Recep Kara Başpehlivan Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 9'uncu kez organize edilen Karakucak Güreşleri'nde Recep Kara başpehlivan oldu.

Kozan Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 14 dönüm alanda oluşturulan er meydanı ve içindeki İsmet Atlı Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Müzede, merhum güreşçi Atlı'nın madalya ve kupaları ile kişisel eşyaları sergilendi.

Açılışın ardından yağlanan sporcular, mücadele edecekleri er meydanına çıktı.

Organizasyonda rakiplerini eleyen Recep Kara, 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar güreşleri takip etti.